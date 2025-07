Portugalska - Italija RTV Slovenija Španske nogometašice so tudi v 2. krogu 14. evropskega prvenstva v Švici navdušile. Po uvodni zmagi nad Portugalsko s 5:0 so nadigrale še Belgijo s 6:2. Portugalska se meri z Italijo. Prenos je na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

