Trump Japonski in Južni Koreji grozi s 25-odstotnimi carinami Svet 24 Ameriški predsednik Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da bo na japonski in južnokorejski uvoz v ZDA uvedel 25-odstotne carine, če državi do avgusta z ZDA ne bosta sklenili ustreznega sporazuma. Gre za del tako imenovanih Trumpovih pisem trgovinskim partnerjem.

