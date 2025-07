V Sloveniji 9000 avtomobilov z nevarno napako Svet 24 Po odpoklicu vozil znamke Volkswagen, pri njih je bila težava drugje kot pri Stellantisu, so se odzvali tudi pri podjetju Emil Frey, ki pri nas skrbi za citroëne, peugeote, ople in vozila drugih znamk, ki spadajo pod okrilje Stellantisa. Opozarjajo, da so težave z varnostnim mehom resne in naj stranke poziva tovarne ne zanemarijo.

Sorodno



Omenjeni Citroën

Volkswagen

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Asta Vrečko