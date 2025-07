Generalni sekretar SDS Borut Dolanc in njegova soproga sta po odhodu stranke z oblasti postala lastnika dveh nepremičnin v Kranjski Gori in Novigradu, ki sta na trgu skupaj vredni več kot pol milijona evrov. To jima je uspelo, ne da bi za to najela posojilo pri banki.



Več na Necenzurirano.si