Ustavili 65-letnega voznika in ugotovili … Lokalec.si Ormoški policisti so včeraj, 7. julija 2025, nekaj minut pred 15. uro, ustavili in kontrolirali 64-letnega voznika osebnega avtomobila, za katerega se je v policijskem postopku ugotovilo, da vozi vozilo pod vplivom alkohola. Indikator alkohola je namreč pokazal 1,04 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so vozniku odredili pridržanje. Ter zoper njega na pristojno okrajno sodišče podali obdolžilni predlog.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Romana Tomc

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Klemen Boštjančič