Na nadomestnih županskih volitvah v občini Dornava je z veliko večino zmagal Milan Šilak in tako premagal protikandidatko Špelo Hojnik. Dan po volilni nedelji smo ga obiskali in strnil je prve vtise. “Najprej se zahvaljujem vsem občankam in občanom, ki so mi namenili svoj glas zelo sem zadovoljen tudi z volilno udeležbo – petdeset odstotkov – to je dobra udeležba. Je pa zaupanje, ki so mi ga izkaz ...