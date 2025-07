Razpisanih 6,3 milijonov evrov za kolektivne naložbe namenjene trženju kmetijskih proizvodov Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 4. julija 2025, objavilo Javni razpis za intervencijo kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano za leto 2025. Za izvedbo razpisa je predvidenih 6,3 milijona evrov sredstev.

