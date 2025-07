Kolesar, ki je povzročil Philipsenov padec: Vem, da nisem slab človek 24ur.com Tretjo etapo dirke po Franciji je najbolj zaznamoval hud padec in posledični odstop prvega nosilca rumene majice Jasperja Philipsena. Do padca je prišlo na letečem cilju 60 kilometrov pred ciljem, ko je vanj ponesreči trčil domačin Bryan Coquard. Ta se je za svoje dejanje že opravičil in pojasnil, da si niti slučajno ni želel takšnega razpleta.

