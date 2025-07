Zaradi močnega deževja je v Ljubljani zalilo številne podvoze, tudi na Celovški cesti, kjer je obtičal avtomobil s starejšim parom, ki ga je policistom uspelo rešiti na varno. V Ljubljani so močni nalivi povzročili poplave, zaradi katerih so zaprti podvozi na Celovški, Dunajski in Drenikovi cesti. Promet je oviran tudi drugod po Sloveniji. Voznikom svetujejo previdnost in prilagoditev vožnje ...