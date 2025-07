Ministrstvo: Za izvzem hitre ceste Škofije-Koper iz vinjetnega sistema ni pravne podlage Primorske novice Za izvzem hitre ceste Škofije-Koper iz vinjetnega sistema ni pravne podlage, so se na ministrstvu za infrastrukturo odzvali na pobudo, ki jo je podpisalo približno 8000 prebivalcev. Kot so pojasnili, bi bilo izvzetje diskriminatorno in bi povzročilo plaz podobnih zahtev, to pa bi na kocko postavilo finančno vzdržnost družbe Dars.

