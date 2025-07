Kaj mora vsebovati počitniška lekarna – še posebej, če potujete z otroci Svet 24 Za bolj varne in brezskrbne počitnice je pomembno s seboj vzeti počitniško lekarno z zdravili proti bolečinam in za nižanje vročine, sta danes na novinarski konferenci Zdravniške zbornico Slovenije opozorili zdravnici. Vsem sta svetovali, da razmišljajo o počitniški lokaciji in se nanjo primerno pripravijo, še posebej če potujejo z otroki.

