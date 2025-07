“Ljudem ne smemo pomagati, da si vzamejo življenje – pomagajmo jih, da bodo lahko sprejeli tudi svojo krhkost in ranljivost in ohranili dostojanstvo do izteka svojega življenja”, sporočajo slovenski škofje. Katoliška Cerkev v Sloveniji poudarja, da z zaskrbljenostjo spremlja razpravo o predlogu Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki želi uzakoniti možnost t. i. asistiranega ...