Razdejani Poljud bo potreboval konkretno prenovo, na pomoč celo Dinamo 24ur.com Hudo neurje, ki so ga spremljali močno deževje, močan veter in toča, je danes zjutraj prizadelo dele Splita. Vreme ni prizaneslo niti domovanju lokalnega velikana Hajduka. Stadion Poljud je razdejan, strešno konstrukcijo bodo najverjetneje morali celo zrušiti. Pomoč so Splitčanom že ponudili celo rivali iz Zagreba.

