Slovenci želijo prek Stožic na Kitajsko, selektor še nima vseh odgovorov #video Sportal Slovenska odbojkarska reprezentanca bo prihodnji teden med 16. in 20. julijem v Stožicah gostila tretji turnir lige narodov in se poskušala prebiti na zaključni turnir, na katerem bo konec meseca na Kitajskem nastopala osmerica. Selektor Slovencev Fabio Soli še ne ve, na kakšno zasedbo bo lahko računal. Alen Pajenk in Gregor Ropret sta se ekipi pridružila šele pred nekaj dnevi, kapetan Tine Urnaut...

Sorodno

Omenjeni Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Romana Tomc

Zoran Janković

Tadej Pogačar

Boštjan Poklukar