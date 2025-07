Požar ogroža Marseille, zaradi hitrega širjenja zaprli letališče RTV Slovenija V obsežnem požaru, ki je izbruhnil na obrobju Marseilla na jugu Francije, je bilo do zdaj požganih že 700 hektarjev zemljišč in uničenih več kot deset stavb. Zaradi hitrega širjenja ognja so zaprli tamkajšnje letališče.

