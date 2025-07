Sodba za krut zločin: 20 let zapora za umor komaj rojene hčerke Dnevnik Na deželnem sodišču na Dunaju je danes potekalo sojenje 30-letni ženski, obtoženi umora svoje sedem dni stare hčerke Melek. Porota je hitro in soglasno odločila, da je kriva umora. Prisodili so ji 20 let zaporne kazni. Sodba sicer še ni pravnomočna.

