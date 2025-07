Drama: Snemanje spota naše skupine prekinil klic na pomoč zurnal24.si Zvita Feltna po spomladanskem singlu Laganini predstavlja nov poletni komad z naslovom Clio piči 200. Tokrat so fantje presenetili z energično pesmijo in zelo hudomušnim besedilom, ki govori o žurersko razpoloženi družbi in glavnemu akterju – avtomobilu Renault Clio 1, ki je na slovenskih cestah že legendaren. Snemanje pa je prekinil klic na pomoč ...

