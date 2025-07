Nekdanji generalni direktor policije Jušić osumljen korupcije in bo moral na sodišče Demokracija Piše: Moja Dolenjska Nekdanji generalni direktor policije Senad Jušić bo zaradi sumov korupcije moral na sodišče. Zahtevo za preiskavo zoper Jušića so v petek vložili iz posebnega oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva, je poročal Večer. Vlagatelji sumijo, da je Jušić napeljeval h kaznivemu dejanju sprejemanja koristi za nezakoni ...

Robert Golob

