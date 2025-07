Ruska vojska po navedbah Kijeva izvedla najobsežnejši napad doslej Primorske novice Rusija je izvedla najobsežnejši napad z droni in raketami na Ukrajino od začetka invazije februarja 2022, so danes sporočile ukrajinske sile in dodale, da je bil napad usmerjen zlasti na zahod države. O morebitnih smrtnih žrtvah ali obsežni škodi za zdaj ne poročajo. Tarča napadov z droni je bila tudi Rusija.

Sorodno Omenjeni Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Boštjan Poklukar

Primož Roglič

Matjaž Han