Velenje in Koroško tudi letos povezuje Štrekna bus, do Logarske doline bo vozil Bicikel bus RTV Slovenija S 1. julijem od Velenja proti Koroški znova vsak dan vozi Štrekna bus, ki potnikom omogoča omogoča brezplačen prevoz koles, od 12. julija pa bo ob koncih tedna proti Logarski dolini vozil Bicikel bus, ki bo lahko peljal do 16 klasičnih koles.