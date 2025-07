V Nemčiji aretirali državljana BiH-a zaradi suma terorizma RTV Slovenija Nemška policija je v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija aretirala državljana Bosne in Hercegovine. Po navedbah tožilstva in policije naj bi moški prek goljufij financiral in načrtoval domnevni islamistični teroristični napad.

