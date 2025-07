S skirojem trčila v količek in padla Primorske novice Iz izolske bolnišnice so ponoči policistom sporočili, da imajo na zdravljenju žensko, ki je padla s skirojem. Policisti so ugotovili, da je 55-letna ženska iz okolice Ljubljane pri Žusterni na kolesarski stezi zaradi nepravilnega premika trčila v količek, padla in se poškodovala. Zlomila si je dlančnico. Izdali so ji plačilni nalog.

