Civilna pobuda Aktivno državljanstvo je zavzela odklonilno stališče do novele Zakona o vrtcih, o kateri je tekla beseda tudi na nedavnem srečanju slovenskih škofov s premierjem dr. Robertom Golobom in srečanju predsednika Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci msgr. dr. Antona Jamnika z ministrom za vzgojo in izobraževanje dr. Vinkom Logajem. Obenem civilna pobuda podpira Združenje...

