Minister Poklukar predlagateljem interpelacije očita površnost in zavajanje Primorske novice Predlagatelji interpelacije notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju očitajo neustrezen odziv ob aferi izkoriščanja tujih delavcev. Vida Čadonič Špelič (NSi) je izpostavila tudi razpad CVZ, slabo varnost v državi in slabo vodenje policije. Poslanka iz vrst Demokratov Eva Irgl pa je dodala, da kot minister ne obvladuje svojega položaja. Poklukar je v odgovoru na interpelacijo zavrnil očitke predlagateljev. Po njegovi oceni so nekateri očitki ne le površni in posplošeni, ampak tudi nevarno zavajajoči.

