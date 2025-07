Na Brdu pri Lukovici zagnali pilotni projekt uvajanja agrofotovoltaike #video SiOL.net Deležniki na čelu z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom in kmetijsko ministrico Matejo Čalušić so danes predstavili pilotni projekt uvajanja agrofotovoltaike v poskusnem sadovnjaku na Brdu pri Lukovici. Gre za projekt, ki bo postavil smernice za razvoj področja v Sloveniji, so poudarili sodelujoči na dogodku.

