Samsung Galaxy Watch8 in Watch8 Classic: tanjša, pametnejša in podprta z umetno inteligenco City Magazine Samsung je na današnjem Unpacked dogodku predstavil Samsung Galaxy Watch8 in Watch8 Classic – najtanjšo generacijo pametnih ur doslej, z blazinastim dizajnom, zaslonom, ki se blešči s 3 000 niti svetilnosti, ter kupom novih AI-funkcij, med katerimi izstopajo merjenje antioksidantov in vgrajeni Google Gemini. Prodaja se v Evropi začne 25. julija, cene pa štartajo pri 379 €, medtem ko osnovni ameri ...

