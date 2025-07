Nikola Jokić je zavrnil Denverjevo bogato ponudbo in Dončiću pokazal pot 24ur.com Za Nikolo Jokićem je izjemna sezona. Po njegovih besedah je bila sezona 2024/25 celo njegova najboljša. To poletje bi morala slediti velika finančna nagrada v obliki nove triletne pogodbe, vredne gromozanskih 206 milijonov dolarjev (okoli 176 milijonov evrov). A Srb se je odločil ponudbo svojega moštva zavrniti in počakati do naslednjega poletja, ko bo lahko podpisal še bolj neverjetno pogodbo. S...

