Nemčija obtožila Kitajsko: V naše letalo so usmerili laser 24ur.com Nemčija je Kitajsko obtožila, da je njena vojska v začetku meseca nad Rdečim morjem v nemško izvidniško letalo, ki je na območju delovalo v okviru misije EU za zaščito pomorskega prometa, usmerila laserski žarek in s tem ogrozila posadko. V Pekingu so danes obtožbe zanikali, poročajo tuje tiskovne agencije.

