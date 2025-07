Bledi obrazi in šok v Vismi: brez razlage za Vingegaardovo razočaranje Sportal Veliki danski up za zmago na Dirki po Franciji Jonas Vingegaard je v 5. etapi doživel hladen tuš. Na kronometru v Caenu (33,7 km) je zasedel skromno 12. mesto in zaostal kar 1 minuto in 21 sekund za zmagovalcem dneva Remcom Evenepoelom ter minuto in 5 sekund za Tadejem Pogačarjem. To je bil eden največjih udarcev za ekipo Visma | Lease a Bike, ki si je od dvakratnega zmagovalca Toura obetala velik...

