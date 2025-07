ZDA uvedle sankcije proti ZN-ovi posebni poročevalki za Palestino Francesci Albanese RTV Slovenija ZDA so uvedle sankcije proti posebni poročevalki ZN-a za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesci Albanes Kot razlog so navedli spodbujanje Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) k ukrepanju proti ZDA in Izraelu.

Sorodno