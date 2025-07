Špansko sodišče je nekdanjega trenerja Real Madrida in sedaj selektorja brazilske nogometne reprezentance Carla Ancelottija obsodilo na eno leto zapora zaradi davčne utaje iz leta 2014, poroča francoska tiskovna agencija AFP. A mu ne bo treba na prestajanje zaporne kazni, ker je ta krajša od dveh let in nima kazenske evidence.



