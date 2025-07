Boscarol razkril vse finalistke tekmovanja Miss Universe Slovenija in žirante SiOL.net Družba Iva Boscarola, ki bo po novem organizirala izbor slovenske predstavnice za izbor Miss Universe Slovenija, je sporočila, kdo so dekleta, ki so se uvrstila med 15 finalistk in več podrobnosti o izboru, ki bo potekal na gala prireditvi 3. septembra v prenovljenem kompleksu Odiseja.

