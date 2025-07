Po Angležinjah do visoke zmage še Francozinje Sportal Nogometašice Anglije so v drugem krogu predtekmovalne skupine D na evropskem prvenstvu premagale Nizozemke s 4:0, na pragu četrtfinala pa so se po zmagi s 4:1 nad Walesom znašle nogometašice Francije. Med najboljših osem so se v torek uvrstile nogometašice Nemčije in Švedske. Nemke so po preobratu ugnale Danke (2:1), Švedska pa je bila s 3:0 boljša od Poljske. Že v ponedeljek so španske nogometaši...

