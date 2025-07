Jorge Martin se je kljub sporu z moštvom prvič po poškodbi usedel na Aprilio 24ur.com Jorge Martin in Aprilia sta pogodbeni spor vsaj za kratek čas postavila na stranski tir. Španec je na testih v Misanu sedel na Apriliin motocikel RS-GP25. Aktualni svetovni prvak je dirkal prvič po aprilski poškodbi na VN Katarja. Iz njegove ekipe Aprilia, so pojasnili, da so in bodo še testirali, če bi se lahko vrnil na tekmovanja na veliki nagradi Češke 19. in 20. julija.

