Kaznivo dejanje vlomne tatvine v Mariboru Lokalec.si Policisti Policijske postaje Maribor II, so včeraj, 9. julija 2025, v jutranjih urah opravili ogled kraja kaznivega dejanja vlomne tatvine. Neznani storilec je namreč tekom noči s silo poskušal vlomiti v poštni nabiralnik poslovnega prostora, vendar mu to ni uspelo, zato je dejanje ostalo pri poskusu. Pri tem je nastala gmotna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 200 evrov. Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo in bodo po tem obveščali Okrožno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Maribor.

