Se obeta še en spopad Tadeja Pogačarja in Mathieua van der Poela? Sportal Na 112. Dirki po Franciji je na sporedu "najzahtevnejša ravninska etapa v novejši zgodovini Toura", kot je 201,5 kilometra dolgo šesto etapo od Bayeuxa do Vira v Normandiji opisal direktor največje kolesarske dirke na svetu Christian Prudhomme. V razgibani etapi bodo morali kolesarji premagati šest kategoriziranih vzponov in kar 3.550 višinskih metrov, to pa je idealen teren za tretje poglavje spo...

