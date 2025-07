V župniji Prihova so minulo nedeljo slovesno obeležili 25-letnico duhovniške službe Petra Pučnika. Praznik vere in hvaležnosti je potekal v cerkvi Matere božje, kjer so se zbrali številni verniki, sorodniki in duhovniki iz vse Slovenije.

Slovesno mašo so ob slavljenčevem somaševanju vodili inšpektor salezijancev Peter Končan, pridigar Lojze Dobravec, nekdanji župnik Franc Brglez, domači župnik Sla ...