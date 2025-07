Piše: Moja Dolenjska Nasilje posameznih Romov v jugovzhodni Sloveniji in Posavju se nadaljuje. Krški policisti so včeraj obravnavali dve Romkinji, ki sta kradli v eni izmed prodajaln v Krškem. Ena je mladoletna, druga ima 33 let. Skušali sta odnesti več predmetov, a ju je pri tem zalotila varnostnica. 33-letnico je skušala zadržati, a jo je ta odrinila in pri tem poškodovala. Nato sta obe Romkinji ...