Celjski policisti so bili včeraj okoli 11. ure obveščeni, da se je v gozdu blizu Vuzenice zgodila delovna nesreča. “Na kraju so policisti in kriminalisti ugotovili, da se je pri spravilu lesa, smrtno ponesrečil 37 letni delavec. Same okoliščine delovne nesreče, policisti in kriminalisti še preiskujejo,” so sporočili s PU Celje.