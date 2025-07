Afera Fabjan še vedno deli javnost 24ur.com Slovenski šport in splošna javnost še vedno pretresa domnevna afera v judo klubu Sankaku, kjer so posamezne anonimne tekmovalke trenerju Marjanu Fabjanu očitale fizično in psihično nasilje ter celo spolne zlorabe. Dogajanje je danes obsodila predsednica društva Ewla Slovenija Verica Trstenjak, dan prej je trenerja podprl starosta slovenskega judo Mirko Šindić.

