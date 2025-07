Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu z novo bero nagrajenih filmov in predpremier RTV Slovenija Letošnji program Filma pod zvezdami prinaša odmevne naslove pretekle kinematografske sezone, kot so Anora Seana Bakerja, Feničanska spletka Wesa Andersona in Kaj ti je deklica Urške Djukić, ter štiri predpremiere.

