Potem ko so se znebili Bojana Zalarja, je vlada za njegovega naslednika imenovala nekdanjega Zaresovega poslanca Demokracija Piše: C. R. Novi direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana je Damijan Perne, sicer psihiater in amaterski igralec, nekaj časa je bil tudi Zaresov poslanec. Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Damijana Perneta za direktorja Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Perneta, ki kliniko trenutno vodi kot vršilec dolžnosti, je svet klinike za direktorja soglasno ime

