Obeta se obnova Kosovelove domačije in Natalijine hiše Primorske novice Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 uvrstila šest projektov, ki so bili uspešni na razpisu za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih območjih. Med njimi sta dva primorska, gre za Kosovelovo domačijo in Natalijino hišo.

