Navidezna varnost življenja daleč od fronte: več kot polovica ubitih drugje 24ur.com Krvava statistika vojne vihre v Ukrajini je premosorazmerno s povečanjem števila ruskih zračnih napadov postala še bolj črna. Že več kot tri leta ni bilo toliko ubitih in ranjenih civilistov, kot so jih našteli junija letos. Več kot polovico vseh žrtev pa so tokrat zabeležili daleč od frontne črte, kar so zakrivili zlasti napadi z raketami in droni v notranjost države.

