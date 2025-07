Novi požari na Sardiniji in v Toskani Primorske novice V Italiji so danes izbruhnili novi požari na Sardiniji in v Toskani. Nad mestom Olbia na severu Sardinije je bil zaradi velikega požara blizu ene glavnih cest zaprt zračni prostor, več letov na letališče Costa Smeralda so preusmerili. Pri gašenju požara, ki je na severovzhodu Španije opustošil 3300 hektarjev, je medtem umrl gasilec.

Sorodno





Omenjeni Avstrija

Italija

Španija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Asta Vrečko

Primož Roglič

Andrej Ribič