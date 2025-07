Vlada je izdala odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Prejelo jo bo 121 oškodovancev, ki jim je pozeba povsem uničila pridelek, in sicer v višini do največ 30 odstotkov celotne škode. Za izplačilo pomoči bo vlada iz proračunske rezerve zagotovila do 420.000 evrov. Kot so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje, je odlok pripravljen n ...