Piše: Vida Kocjan Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) je svoj pohod na oblast začela z lažmi, manipulacijami in zavajanjem javnosti in tako tudi vlada že dobra tri leta. Spomnimo na samooklicani in razbijaški KUL, kjer sta predsednika in predsednici takratnih strank skoraj na dnevno vpili, kako slabo dela Janševa vlada. Politično so se kadrovske karte nekoliko pomešale, vendar bist ...