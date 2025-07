Vodni park za pse: vstopnica stane 18 evrov 24ur.com Prihaja nov vročinski val, ko bomo spet v iskanju sence in vseh možnih načinov, da se skušamo vsaj malo ohladiti. Ne le ljudje, tudi živali. V Španiji, ki jo je junija pestila rekordno huda vročina, že nekaj let deluje tudi samo psom in njihovim lastnikom namenjen vodni park. Nič čudnega, saj je tam registriranih kar 9,3 milijonov psov, kar Špance uvršča na drugo mesto v Evropi po številu pasjih ...

