DZ bo na današnji seji obravnaval predlog novele zakona o vrtcih, ki med drugim zagotavlja vključevanje romskih otrok v vrtec in krepi mrežo javnih vrtcev. Obravnavali bodo tudi predlog novele zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) in predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Vladni predlog novele zakona o vrtcih po navedbah ministrstva za vzgo ...