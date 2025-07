Nvidia prva presegla štiri bilijone dolarjev Slo-Tech Avtor Matej Huš Nvidia je postala prvo podjetje v zgodovini, katerega tržna kapitalizacija na borzi je presegla štiri bilijone dolarjev. To se je prvikrat zgodilo v sredo, dan pozneje pa je dosežek še potrdila. Delnica podjetja je vredna 164 dolarjev, s čimer je tržna kapitalizacija dosegla točno 4000 milijard dolarjev. To je - za primerjavo - več od BDP večine držav razen ZDA, Kitajske, Japonske, Indije in Nemči...

